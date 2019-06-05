ГРАФИК | Отрыв Партии реформ от центристов стал менее 10 процентов

По данным опроса, проведенного Институтом общественных исследований и Norstat Eesti AS, реформистов поддерживает 30,7%, на втором месте идет Центристская партия с поддержкой 20,8% имеющих право голоса граждан Эстонии.

Таким образом, перевес Партии реформ составил 9,9%, это самый маленький отрыв, начиная с середины марта. В начале мая этот показатель составлял 14,8%.

Напомним, что на мартовских выборах в Рийгикогу Партия реформ собрала 28,9% голосов, а центристы — 23,1%.

Свежие данные отражают период с 6 мая по 3 июня, было опрошено 4012 граждан, имеющих право участвовать в выборах.

На третьем месте, следом за реформистами и центристами, идет EKRE (18,4%), далее — социал-демократы (11,5%) и ”Отечество” (8,9%).

Поддержка партии Eesti 200, находившаяся с 24 марта выше 5-процентного барьера, согласно последним рейтингам, упала ниже этого уровне (4,6%).

