ГРАФИК | Отрыв Партии реформ от центристов стал менее 10 процентов

Преимущество Партии реформ среди избирателей, согласно опросу, проведенному компанией Norstat, впервые после мартовских выборов упало до уровня менее 10 процентов.
По данным опроса, проведенного Институтом общественных исследований и Norstat Eesti AS, реформистов поддерживает 30,7%, на втором месте идет Центристская партия с поддержкой 20,8% имеющих право голоса граждан Эстонии.
Таким образом, перевес Партии реформ составил 9,9%, это самый маленький отрыв, начиная с середины марта. В начале мая этот показатель составлял 14,8%.
Напомним, что на мартовских выборах в Рийгикогу Партия реформ собрала 28,9% голосов, а центристы — 23,1%.
Свежие данные отражают период с 6 мая по 3 июня, было опрошено 4012 граждан, имеющих право участвовать в выборах.
На третьем месте, следом за реформистами и центристами, идет EKRE (18,4%), далее — социал-демократы (11,5%) и ”Отечество” (8,9%).
Поддержка партии Eesti 200, находившаяся с 24 марта выше 5-процентного барьера, согласно последним рейтингам, упала ниже этого уровне (4,6%).
Убивать нельзя: Дачников предупредили по поводу гадюк
Меланья Трамп приехала в Лондон в странном платье
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
И снова мимо. Россия проиграла шесть из семи матчей в Лиге наций