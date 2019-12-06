ГРАФИК | От Замбии до Сирии, от России до Украины: граждане каких стран становятся э-резидентами Эстонии

Больше всего э-резидентов из Финляндии, России и Украины. Более подробно смотрите на графике!

По словам руководителя программа э-резиденства Отта Ваттера, за пять лет государство получило в виде налогов и пошлин от созданных э-резидентами фирм около 31 млн евро. Если вычесть расходы на саму программу (около 10 млн евро) и иные расходы, то можно сказать, что государственная казна за это время пополнилась примерно 20 млн евро.