ГРАФИК | Ошеломляющая статистика: каждое десятое преступление связано с семейным насилием, в полицию сообщают все меньше

В 2018 году зарегистрировали 3607 случаев семейного насилия, годом ранее этих случаев было 2632. При этом оповещение полиции о случаях семейного насилия уменьшилось, но выросла регистрация случаев в качестве преступления.

В 2011 году в Эстонии зарегистрировали 1938 актов семейного насилия, то есть за семь лет количество актов семейного насилия в Эстонии выросло почти в два раза.

Доля преступлений семейного насилия в числе всех преступлений ошеломляющая — более чем каждое десятое преступление связано с семейным насилием, и эта статистика из года в год все растет. От всех насильственных преступлений именно семейное насилие составляет чуть меньше половины, также вырастая на протяжении лет.

В свою очередь от всех преступлений семейного насилия 83% в прошлом году составляло ненадлежащее физическое обращение. Из совершивших семейное насилие 87% были мужчины, жертвами которых в 80% случаев были женщины.

Больше всего случаи семейного насилия возникают между бывшими или нынешними супругами и сожителями, с которыми находились или находятся в интенсивных парных отношениях. В 53% случаев речь идет о нынешнем супруге-сожителе, в 14% — о бывшем.