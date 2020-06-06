ГРАФИК | Опасная тенденция: число положительных тестов на коронавирус выросло до самого высокого уровня последних пяти недель

За последние сутки в Эстонии был выявлен 21 положительный тест на коронавирус. В течение недели было сделано 6675 первичных тестов на корноавирус, из которых 66 или 0,99% дали положительный результат.
Это самый высокий недельный показатель процентного соотношения начиная с 30 апреля. Также это и самое высокое число зараженных в неделю с 30 апреля, когда цифра составляла 89.
Тем не менее, показатели далеки от пика эпидемии. Тогда в одну неделю доля положительных тестов составила 16%, а инфицированных за неделю прибавлялось более 400 человек.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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