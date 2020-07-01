ГРАФИК | Новых случаев заражение коронавирусом не зафиксировано. Статистика теперь будет выходить раз в неделю

Начиная с сегодняшнего дня Департамент здоровья больше не будет сообщать ежедневную статистику результатов тестирования на коронавирус. Теперь данные будет сообщать раз в неделю по средам.
Если же инфицированных будет выявлено в сутки 5 или больше, то ежедневные сообщения продолжатся. Данные за сутки будут также обновляться на странице Департамента здоровья каждый день в 10:30.
Согласно данным с домашней страницы, за сутки новых случаев заражения коронавирусом выявлено не было, также никто не умер. За сутки было сделано 658 тестов.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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