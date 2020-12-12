ГРАФИК | Новые данные! За сутки в Эстонии прибавилось 760 больных COVID-19

Если утром Департамент здоровья сообщил, что за минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3487 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 357, то сейчас выяснилось, что положительных тестов было 760.
Более подробную информацию Департамент здоровья обнародует позже.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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