ГРАФИК | Новые данные! За сутки в Эстонии прибавилось 760 больных COVID-19. Умерло шесть человек

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 7698 тестов на коронавирус, из которых первичных положительных тестов оказалось 760, то есть 9,9%.

Больше всего положительных результатов пришло из Харьюмаа (402). В Таллинне было зарегистрировано 302 положительных результата.

В Ида-Вирумаа добавилось 211 новых случаев, в Тартумаа 51, в Пярнумаа 18, в Вырумаа 14, в Ляэне-Вирумаа 12, а Рапламаа — девять, в Ляэне-Вирумаа и Валгамаа — по пять, в Ярвамаа, Пылвамаа и Вильяндимаа — по четыре, в Йыгевамаа и Сааремаа — по три, в Хийумаа — один случай. В 13 случаях место регистрации у человека отсутствовало.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составил 453,06 на 100 000 жителей.

Количество первичных положительных результатов от общего числа тестов составляет 8,4%.

По состоянию на утро 12 декабря в больницах с COVID-19 находятся 268 пациентов, на управляемом дыхании — 16. За минувшие сутки скончались шесть человек с коронавирусом: 86-летняя женщина, 83-летний мужчина, 78-летний мужчина, 75-летний мужчина, 74-летняя женщина и 68-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 148 человек с коронавирусом.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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