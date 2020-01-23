23.01.2020, 08:36

ГРАФИК | Norstat: рейтинги партий стабильны, "Ээсти 200" снова опередила Isamaa

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Eesti 200
Eesti 200 juht Kristina Kallas.Foto: Priit Simson

Рейтинг не входящей в парламент партии "Ээсти 200" третью неделю подряд удерживается на уровне 7%, превышая популярность коалиционной партии Isamaa — об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 18 декабря по 21 января, передает rus.err.ee.

Лидером рейтинга по-прежнему остается Партия реформ: за оппозиционных реформистов сейчас готовы проголосовать 32,8% избирателей, популярность крупнейшей оппозиционной партии за неделю не изменилась.

Второе место удерживают возглавляющие правительство центристы с рейтингом 23%, незначительно увеличившимися за прошедшую неделю, третье место по-прежнему занимает EKRE, популярность которой вернулась на уровень 15%, далее следуют социал-демократы (9,4%), "Ээсти 200" (7,2%) и Isamaa (6,6%), за "Зеленых Эстонии" готовы проголосовать 3,2% избирателей, рейтинги остальных политических сил остаются ниже 1%.

Рейтинг в 7,2% является самым высоким результатом для "Ээсти 200" за все время составления опросов Norstat с начала 2019 года.

Совокупная поддержка коалиционных партий (44,1%) незначительно превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (42,2%).

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