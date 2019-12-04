Издание Eesti Päevaleht рассчитало индекс идентичности голосования, отображающий то, как голосовали в этом созыве депутаты и партии в целом.
ГРАФИК: Насколько едины партии при голосовании в Рийгикогу
Результаты показали, что депутаты коалиционных партий голосуют очень схоже. Довольно дисциплинированы реформисты, а вот социал-демократы в своем голосовании более свободны.
Хотя в политике разногласия более заметны, чем единодушие, на самом деле довольно много таких голосований, по которым мнение коалиции и оппозиции совпадает.
Смотрите график!
Что касается индекса внутреннего единства партии, то наиболее высок (95) он у EKRE, далее следуют Isamaa (93), Центристская партия (92) и Партия реформ (90). При этом в каждой партии есть те, кто мыслит по-своему. Из коалиционных партий больше всего таких людей среди центристов (это Михаил Стальнухин, Мартин Репинский, Андрей Коробейник и Оудекки Лооне). В Isamaa таких людей двое: Виктория Ладынская-Кубитс и Михаил Лотман.
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