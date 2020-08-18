Уже в эту пятницу на Пирита теэ (на участке от Пирита теэ, 12 до Козе теэ) начнутся строительные работы полосы общественного транспорта по направлению от центра города. Работы продлятся до нового года.
18.08.2020, 08:30
ГРАФИК: На Пирита теэ начинаются масштабные строительные работы. Пробок не миновать
С 21 по 22 августа будут осуществляться первый, подготовительный, этап работ. Более масштабные фрезеровочные и землекопные работы начнутся 24 августа.
На время работ движение будет переведено на систему "2+1". Расположенные в зоне работ остановки общественного транспорта будут временно переведены в другие места.
Старейшина Пирита Тынис Лийнат попросил участников дорожного движения принимат во внимание тот факт, что движение на данном отрезке будет временно нарушено. Поскольку скоро начинается новый учебный год, то возможны пробки.
Ориентировочное окончание работ — 5 января. Стоимость — 2,14 млн евро.
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