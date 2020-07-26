26.07.2020, 14:31

ГРАФИК | Мост или туннель: во сколько обойдется постоянное транспортное соединение Сааремаа с материком


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Правительство в июне приняло решение инициировать планировку: возможно ли соединить остров Сааремаа с материком, и если да, то по какому маршруту это лучше сделать.

Возможных вариантов три: мост с южной стороны, мост с северной стороны и туннель.

Предварительную информацию о том, во сколько обойдется каждый из вариантов, можно увидеть на графике.

Самым выгодным вариантом на данный момент считается строительство моста с южной стороны острова.

Защитники природы считают, что появление моста окажет негативное влияние на фауну прибрежных вод.

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