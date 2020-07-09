09.07.2020, 08:45

ГРАФИК | Многие эстонцы уверены, что Таллинн — город русских. Правда ли это? А что насчет украинцев?

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ГРАФИК | Многие эстонцы уверены, что Таллинн — город русских. Правда ли это? А что насчет украинцев?
Foto: Andres Putting

Недавно Март Хельме заявил премьер-министру Юри Ратасу, что в Таллинне власть не в руках эстонцев. Среди эстонцев, особенно из провинции, бытует миф, что столица давно обрусела, и русские там вытеснили титульную нацию. Правда ли это?

Количество и доля русских в Эстонии резко увеличилась во время оккупации страны со стороны СССР. Большое число русских переехали именно в Таллинн, где доля эстонских жителей начала сокращаться. В 1989 году Эстонцев в Таллинне было меньше половины — 47,4% (однако в тот момент туда входил и Маарду).

После восстановления независимости Эстонии, из страны уехали военные и другие представители русскоязычного населения, что позволило эстонцам вновь стать в Таллинне большинством.

В 2004 году в Таллинне среди жителей было зарегистрировано 52,1% эстонцев, а в начале 2020 года — 52,8%. За это время доля русских сократилась с 38,5% до 37,1%, сократилось и число украинцев и белорусов.

Сейчас в Таллинне живет как никогда много эстонцев, а доля других русских, белорусов и украинцев намного меньше пика 1989 года.

Таким образом обрусение Таллинна — миф, зато можно говорить об обрусении столичных районов, так как русские и эстонцы предпочитают селиться в разных районах.

Данные за последние 14 лет показывают, что доля эстонцев увеличилась в Пыхья-Таллинне, так как район вновь стал модным. Ласнамяэ тем временем становится все более русскоязычным. Увеличилась доля русских и в Пирита, хотя на районе по-прежнему доминируют эстонцы. В других районах изменения были небольшими.

Профессор географии населения Тартуского университета Тийт Таммару говорит, что эстонцы селятся в центре Таллинна и на Каламая, а русскоязычные стекаются на восток Таллинна, в Ласнамяэ и его окрестности. При переезде люди часто выбирают знакомые места, поэтому выросла доля русских и в находящемся рядом с Ласнамяэ Пирита.

На западе Таллинна русскоязычные жители собираются в Ыйсмяэ, а более зажиточные из них — в Какумяэ. Однако согласно статистике, в Хааберсти доли русских и эстонцев сравнительно одинаковые и не изменялись годами.

Самые большие изменения в доле эстонцев наблюдаются в Пыхья-Таллинне. Еще десяток лет назад это был "русский" район, но на сегодняшний день доля эстонцев в нем перевесила. Сначала эстонцы стекались в близкие к центру Каламая и Пельгулинн, теперь же, считает Таммару, они будут все чаще селиться и ближе к концу полуострова Копли. Свою роль в этом могут сыграть и обновленные Коплиские линии.

Аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи также считает, что в новостройках в Копли покупают квартиры в основном эстонцы, являющиеся так называемыми "белыми воротничками". В свое повседневной работе он видит разделение по национальности, о котором говорит Таммару.

В Пыхья-Таллинне эстонцев привлекает атмосфера района, исторические дома, соединение разных времен., говорит он. Эстонцы намного больше чем русские ценят старые деревянные дома. Новые переселенцы из Европы также не понимают привлекательности деревянных домов, предпочитая камень.

Вяхи говорит, что пожилые русскоязычные жители переезжают из Пыхья-Таллинна, потому что в старых домах нет лифтов, отдавая предпочтения панелькам в Ласнамяэ, а более зажиточные из них селятся в Пирита или Виймси.

Эстонцы же, напротив, косо смотрят на панельные дома советского времени, зато для русских это привычная среда, говорит Вяхи. У покупателей недвижимости очень сильна привязанность к родному месту, поэтому квартиры часто покупают в непосредственной близости от старого места жительства, чтобы родители, близкие и друзья оставались рядом.

В спальных районах также больше русскоязычных школ и детских садов, что тоже влияет на выбор. Вяхи говорит, что для многих русскоязычных покупателей это очень важно, но есть и те, кто спокойно переезжает в эстоноязычную среду и отдает детей в эстонскую школу.

Эстонцы предпочитают новостройки и мечтают о покупке своего дома. Старые квартиры в панельках покупают тогда, когда финансы не позволяют купить квартиру в новостройке, а на съемной жить больше не хочется.

В последнее время очень много ходит разговоров о мигрантах из Украины, и их приезд, кстати, отражается в статистике. За последние 15 лет число граждан Украины в Таллинне увеличилось в два раза и достигло 6600 человек. Но украинцы не единственные новые жители столицы — число граждан Финляндии и вовсе выросло в семь раз и не отстает от численности украинцев.

Выросло втрое число граждан Латвии, их в Таллинне живет около 1900. По состоянию на начало 2020 года больше тысячи в Таллинне проживает и граждан Литвы, Германии, Италии и Франции. Таммару отмечает, что в будущем новые переселенцы будут также предпочитать для жизни Таллинн.

Профессор подчеркнул, что он не стал бы использовать слово "гетто" в отношении какого-либо из районов Таллинна. Однако он напомнил об опасности сегрегации, когда, например, в Ласнамяэ и Ыйсмяэ собирается много людей одной национальности с меньшим уровнем достатка.

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