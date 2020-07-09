ГРАФИК | Многие эстонцы уверены, что Таллинн — город русских. Правда ли это? А что насчет украинцев?

Количество и доля русских в Эстонии резко увеличилась во время оккупации страны со стороны СССР. Большое число русских переехали именно в Таллинн, где доля эстонских жителей начала сокращаться. В 1989 году Эстонцев в Таллинне было меньше половины — 47,4% (однако в тот момент туда входил и Маарду).

После восстановления независимости Эстонии, из страны уехали военные и другие представители русскоязычного населения, что позволило эстонцам вновь стать в Таллинне большинством.

В 2004 году в Таллинне среди жителей было зарегистрировано 52,1% эстонцев, а в начале 2020 года — 52,8%. За это время доля русских сократилась с 38,5% до 37,1%, сократилось и число украинцев и белорусов.

Сейчас в Таллинне живет как никогда много эстонцев, а доля других русских, белорусов и украинцев намного меньше пика 1989 года.

Таким образом обрусение Таллинна — миф, зато можно говорить об обрусении столичных районов, так как русские и эстонцы предпочитают селиться в разных районах.

Данные за последние 14 лет показывают, что доля эстонцев увеличилась в Пыхья-Таллинне, так как район вновь стал модным. Ласнамяэ тем временем становится все более русскоязычным. Увеличилась доля русских и в Пирита, хотя на районе по-прежнему доминируют эстонцы. В других районах изменения были небольшими.

Профессор географии населения Тартуского университета Тийт Таммару говорит, что эстонцы селятся в центре Таллинна и на Каламая, а русскоязычные стекаются на восток Таллинна, в Ласнамяэ и его окрестности. При переезде люди часто выбирают знакомые места, поэтому выросла доля русских и в находящемся рядом с Ласнамяэ Пирита.

На западе Таллинна русскоязычные жители собираются в Ыйсмяэ, а более зажиточные из них — в Какумяэ. Однако согласно статистике, в Хааберсти доли русских и эстонцев сравнительно одинаковые и не изменялись годами.

Самые большие изменения в доле эстонцев наблюдаются в Пыхья-Таллинне. Еще десяток лет назад это был "русский" район, но на сегодняшний день доля эстонцев в нем перевесила. Сначала эстонцы стекались в близкие к центру Каламая и Пельгулинн, теперь же, считает Таммару, они будут все чаще селиться и ближе к концу полуострова Копли. Свою роль в этом могут сыграть и обновленные Коплиские линии.