ГРАФИК | Коронавирус в уездах: в Ида-Вирумаа и Харьюмаа число больных растет устрашающими темпами

В Эстонии сейчас за последние 14 дней уровень заражения коронавирусом составляет 258,77 на 100 000 жителей. Если смотреть статистику по уездам отдельно, то хуже всего ситуация в трех уездах: Ида-Вирумаа, Харьюмаа и Хийумаа.
Уровень заражения коронавирусом за последние 14 дней на 100 000 жителей в Ида-Вирумаа превышает 500, а в Харьюмаа и Хийумаа — 300.
Если смотреть уровень заражения в уездах начиная с марта, то пик пришелся в апреле на Сааремаа — 995 на 100 000 жителей. Однако тенденция резкого роста заболеваемости в Ида-Вирумаа этой осенью вызывает опасение.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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