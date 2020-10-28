28.10.2020, 11:19

ГРАФИК | Коронавирус добрался до большинства уездов Эстонии: в Харьюмаа прибавилось почти 50 новых случаев

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Eriolukord Tallinnas 1.04.2020
Foto on illustreeriv.Foto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 987 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 125 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 48 человека. В Рапламаа выявлено 29 новых случаев, в Ида-Вирумаа — 19. В Пярнумаа добавилось семь случаев, в Йыгевамаа и Тартумаа — по пять. В Ляэнемаа, Сааремаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа добавилось по одному случаю. У семи получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 48,46.

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Из выявленных в Харьюмаа случаев 41 был зафиксирован в Таллинне. В пяти случаях речь идет о заражении в результате близкого контакта. Одни случай завезен из Швеции. Обстоятельства остальных случаев выясняются.

В общей сложности под наблюдением инспекторов пыхьяского отделения Департамента здоровья находится более 2100 человек, из них 413 больных. Всего в регионе насчитывается 42 очага. С первым очагом рабочего места связано 42 заболевших, со вторым очагом рабочего места — восемь, с третьим очагом рабочего места восемь заболевших, с четвертым — 10, с пятым — шесть, с шестым — пять. В семейном очаге пять заболевших. В первом очаге школы шесть и во втором очаге школы пять заболевших. В очаге праздника 17 заболевших. В очаге дома по уходу 32 человека.

Пять случаев в Ида-Вирумаа связаны с заражением в месте заключения. В шести случаях речь идет о заражении в семье или через знакомых, в четырех случаях — на рабочем месте. В одном случае заражение произошло в детском саду, в одном случае — в школе. Один случай завезен из России, обстоятельства еще одного случая выясняются. В идаском регионе насчитывается 11 активных очагов. С очагом школы в Кохтла-Ярве связано 11 заболевших, с очагом членов семьи и знакомых — восемь человек. С очагом школы в Йыхви связано девять, с очагом дома по ухода — 21 заболевших. С первым очагом школы в Силламяэ связано 36, со вторым — девять человек. С очагом увеселительного заведения связано 10 заболевших. В очаге рабочего места в Нарве — семь человек, в очаге детского сада — шесть. В очаге рабочего места в Нарва-Йыэсуу — девять заболевших. В очаге тюрьмы — пять.

Всего под наблюдением в идаском регионе находится около 700 человек, из которых 132 заболели.

В Йыгевамаа в трех случаях речь идет о заражении в результате близкого контакта, в одном обстоятельства выясняются, а еще один случай передан пыхьяскому отделению, поскольку человек живет в Харьюмаа. Обстоятельства случаев в Валгамаа и Вырумаа выясняются. Случай в Вильяндимаа связан с заражением на рабочем месте. В Тартумаа два случая завезены из России, обстоятельства еще двух случаев выясняются и один случай передан пыхьяскому отделению, поскольку человек проживает в Харьюмаа. Под наблюдением лыунаского региоанального отделения находится более 300 человек, из которых 47 больны. В регионе наблюдается один активный очаг: очаг рабочего места в Йыгевамаа с 20 заболевшими.

Три случая в Пярнумаа были завезены из Украины, один из Франции. В двух случаях заражение произошло через знакомых и членов семьи, в одном — на работе. Случаи Сааремаа и Ляэнемаа переданы пыхьяскому отделению, поскольку заболевшие проживают в Харьюмаа. Всего под наблюдением в ляэнеском регионе находится более 180 человек, из которых 38 заболели.

Как мы писали ранее, Департамент здоровья отметил, что ситуация в стране больше не стабильная.

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