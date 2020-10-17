ГРАФИК: Коронавирус диагностирован еще у 36 жителей Эстонии

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 17 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось пять и в Тартумаа пять случаев. В Пярнумаа и Сааремаа добавилось по одному зараженному. У семи получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 35,74.

В идаском регионе Департамента здоровья насчитывается семь очагов. Под наблюдением инспекторов региона находятся 938 человек, из них 160 больных.

В Харьюмаа появилось два новых очага: очаг школы (6 человек) и очаг рабочего места (6 человек). Под наблюдением инспекторов пыхьяского региона находятся 1 272 человек, из них 234 больны.

Под наблюдением инспекторов ляэнеского региона находятся 62 человека, из них 17 больных.

По состоянию на утро 17 октября в больницах находится 30 пациентов с COVID-19, на управляемом дыхании два пациента. Домой выписали четырех человек. Новых историй болезни COVID-19 открыли две. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего в Эстонии умерло 68 заразившихся коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 513 историй болезни COVID-19 с 499 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 17 октября выздоровели 3 198 человек. Из них история болезни 2 402 человек (75,1%) завершена, у 796 человек (24,9%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 241 000 первичных тестов, из них 4 052, или 1,67%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.