03.04.2019, 09:31

ГРАФИК | Количество запретов на приближение в последний год удвоилось: особенно отличился один и тот же ревнивец

 (4)
rus.delfi.ee
EST 6
Kosmeetika, meik, meikimine, ilu, välimus
Foto: Vallo Kruuser

Вчера EPL и Delfi писали о том, что в прошлом году 58% нарушений запретов на приближение (102 из 176) совершил один и тот же мужчина. Мы решили выяснить, сколько запретов на приближение вообще было выдано в Эстонии за последние годы.

Следует отметить, что статистика уголовных и гражданских дел ведется отдельно. В графике представлено количество дел, рассмотренных в рамках гражданского производства, когда о запрете на приближение ходатайствовало, но отдельно учета относительно выданных запретов не ведется. Около трети (30-35%) рассматриваемых заявлений суд частично или полностью удовлетворяет.

Что касается установленных в рамках уголовного производства запретов, то здесь ведется точная статистика.

В обоих случаях наблюдается резкий рост количества ходатайств о запрете на приближение, что может говорит об увеличении сознательности и улучшении доступности правовой помощи.


По словам советника Министерства юстиции Кайре Тамм, запрет на приближение может быть назначен как в гражданском, так и уголовном производстве. Временный запрет на приближение может быть назначен только в рамках уголовного производства. Суд может по ходатайству прокурора и с согласия потерпевшего назначить временный запрет на приближение на время следствия до вынесения решения. В отношении признанного виновным человека суд может назначить запрет сроком до трех лет.

Читайте также: