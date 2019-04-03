ГРАФИК | Количество запретов на приближение в последний год удвоилось: особенно отличился один и тот же ревнивец

Вчера EPL и Delfi писали о том, что в прошлом году 58% нарушений запретов на приближение (102 из 176) совершил один и тот же мужчина. Мы решили выяснить, сколько запретов на приближение вообще было выдано в Эстонии за последние годы.
Следует отметить, что статистика уголовных и гражданских дел ведется отдельно. В графике представлено количество дел, рассмотренных в рамках гражданского производства, когда о запрете на приближение ходатайствовало, но отдельно учета относительно выданных запретов не ведется. Около трети (30-35%) рассматриваемых заявлений суд частично или полностью удовлетворяет.
Что касается установленных в рамках уголовного производства запретов, то здесь ведется точная статистика.
В обоих случаях наблюдается резкий рост количества ходатайств о запрете на приближение, что может говорит об увеличении сознательности и улучшении доступности правовой помощи.
По словам советника Министерства юстиции Кайре Тамм, запрет на приближение может быть назначен как в гражданском, так и уголовном производстве. Временный запрет на приближение может быть назначен только в рамках уголовного производства. Суд может по ходатайству прокурора и с согласия потерпевшего назначить временный запрет на приближение на время следствия до вынесения решения. В отношении признанного виновным человека суд может назначить запрет сроком до трех лет.