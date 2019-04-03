ГРАФИК | Количество запретов на приближение в последний год удвоилось: особенно отличился один и тот же ревнивец

Следует отметить, что статистика уголовных и гражданских дел ведется отдельно. В графике представлено количество дел, рассмотренных в рамках гражданского производства, когда о запрете на приближение ходатайствовало, но отдельно учета относительно выданных запретов не ведется. Около трети (30-35%) рассматриваемых заявлений суд частично или полностью удовлетворяет.

Что касается установленных в рамках уголовного производства запретов, то здесь ведется точная статистика.

В обоих случаях наблюдается резкий рост количества ходатайств о запрете на приближение, что может говорит об увеличении сознательности и улучшении доступности правовой помощи.