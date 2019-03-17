ГРАФИК | Изменения в русскоязычном обучении в Эстонии за 10 лет: сколько осталось школ и учеников?

Сейчас в основных школах Эстонии учится более 30 000 детей, чей родной язык не является эстонским. Из них 31% учатся на эстонском языке, в том числе 20% в классах с языковым погружением. При этом число учащихся классов с погружением сильно возросло: за десять лет в школах оно увеличилось почти вдвое, а в детсадах — вчетверо.

В гимназиях же обучение, согласно закону, должно проходить на эстонском языке в минимальном соотношении 60/40. Согласно статистике, после данной реформы знание эстонского языка среди выпускников значительно выросло. В 2014 году, в первом выпуске гимназистов, учившихся по такой системе, не сдали эстонский на уровень B2 22%, а в 2017 уже меньше — 17%.

Проведенный в 2014 году Министерством образования и науки анализ показал, что отношение к реформе языка обучения в гимназиях стало в основном положительным, как среди учеников, так и среди учителей и директоров.

Следующий приоритет Минобра — расширить обучение на эстонском языке и на детские сады. Для этого поставлена цель, чтобы в каждой русско- или иноязычной группе был хотя бы один учитель, владеющий эстонским языком.

В этом учебной году в детские сады с русским языком обучения пошел 10 721 ребенок, что составляет 16% от всех детсадовцев. Десять лет назад их число составляло 14 121 (22%). Что касается всех детсадовцев, чей родной язык не эстонский более половины из них учатся в эстоноязычных садах, в том числе и в группах с языковым погружением.