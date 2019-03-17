ГРАФИК | Изменения в русскоязычном обучении в Эстонии за 10 лет: сколько осталось школ и учеников?

В Эстонии 77 школ, где языком обучения отмечен русский язык, или же со смешанным языком обучения, среди них 4 гимназии для взрослых и 8 частных школ. Десять лет назад школ с русским языком обучения было больше — 96.
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Сейчас в основных школах Эстонии учится более 30 000 детей, чей родной язык не является эстонским. Из них 31% учатся на эстонском языке, в том числе 20% в классах с языковым погружением. При этом число учащихся классов с погружением сильно возросло: за десять лет в школах оно увеличилось почти вдвое, а в детсадах — вчетверо.
В гимназиях же обучение, согласно закону, должно проходить на эстонском языке в минимальном соотношении 60/40. Согласно статистике, после данной реформы знание эстонского языка среди выпускников значительно выросло. В 2014 году, в первом выпуске гимназистов, учившихся по такой системе, не сдали эстонский на уровень B2 22%, а в 2017 уже меньше — 17%.
Проведенный в 2014 году Министерством образования и науки анализ показал, что отношение к реформе языка обучения в гимназиях стало в основном положительным, как среди учеников, так и среди учителей и директоров.
Следующий приоритет Минобра — расширить обучение на эстонском языке и на детские сады. Для этого поставлена цель, чтобы в каждой русско- или иноязычной группе был хотя бы один учитель, владеющий эстонским языком.
В этом учебной году в детские сады с русским языком обучения пошел 10 721 ребенок, что составляет 16% от всех детсадовцев. Десять лет назад их число составляло 14 121 (22%). Что касается всех детсадовцев, чей родной язык не эстонский более половины из них учатся в эстоноязычных садах, в том числе и в группах с языковым погружением.
Согласно исследованию, язык обучения в детском саду серьезно влияет на выбор языка обучения в языковой школе. 82% учащихся русскоязычных детских садов идут в русские школы, а из групп с языковым погружением — уже лишь 52%. В эстонских же школах продолжают обучение 2% и 10% соответственно.
Кроме того, более 80% как эстоноязычного, так и русскоязычного населения считают, что обучение на эстонском языке нужно начинать еще в детском саду, показывает исследование. Лишь 5% опрошенных против того, чтобы эстонские и русские дети ходили в общие детсадовские группы.
Данные Министерства образования показывают, что молодежь, учившаяся не на эстонском языке, реже идет получать высшее образование — на 8% меньше среднего показателя. Они чаще идут получать профессиональное образование. Через четыре года после окончания основной школы в 2014 году среднее профессиональное образование получил 71% учащихся с погружением и 66% учащихся в русских школах.
Из всех учеников, получивших среднее образование в 2007 году, к 2017 году высшее образование в Эстонии получили 52% с родным эстонским языком и 46% с родным русским. Согласно статистике, иноязычные выпускники гимназий чаще отправляются получать высшее образование в других странах Евросоюза, чем эстоноязычные выпускники: 8% и 4% соответсвенно.