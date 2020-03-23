23.03.2020, 12:29

ГРАФИК | Из-за чрезвычайного положения поддержка Ратаса снова выросла. На его сторону вернулись неэстонцы

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Раймо Поом
EST
ГРАФИК | Из-за чрезвычайного положения поддержка Ратаса снова выросла. На его сторону вернулись неэстонцы
Foto: Tiit Blaat

Премьер-министр вернул поддержку среди населения других национальностей и одно время не имевших предпочтений относительно главы правительства людей, пишет Eesti Päevaleht.

С ноября по январь Юри Ратас как премьер-министр наслаждался большой поддержкой среди людей. Заказанный Eesti Päevaleht и проводимый Turu-uuringute AS-i опрос, где исследуют мнение граждан избирательного возраста относительно наиболее подходящего премьер-министра, показывал ему 36-37% поддержки. Председатель оппозиционной Партии реформ Кая Каллас отставала от премьер-министра на 10%.

В феврале в поддержке Ратаса произошел резкий перелом. Результаты ежемесячного опроса показали, что поддержка премьер-министра среди избирателей других национальностей просто растаяла, что показало особенно ярко угасание его рейтинга в Ида-Вирумаа. Общая поддержка Ратаса из-за этого упала до 30%.

Но свежий, проведенный в начале марта опрос показывает, что Ратаса снова считают лучшим премьер-министром 36% ответивших. Быстрому подъему есть очевидное объяснение: во время последнего опроса объявили чрезвычайное положение, и в неожиданных кризисах доверие к находящимся у власти обычно увеличивается.

Факт, что поддержка Каи Каллас и председателей других представленных в Рийгикогу партий не изменилась, дает представление, откуда Ратасу прибавилось поддержки.

Два аспекта особенно выделяются. Во-первых, видно, что Ратас вернул на свою сторону исчезнувших в феврале жителей других национальностей.

Если в феврале Ратаса считали лучшим для Эстонии премьер-министром 36% людей других национальностей, то в марте — уже 50%, что является гораздо более знакомым председателю Центристской партии показателем. В Ида-Вирумаа поддержка Ратаса выросла с февральских 24% до 41%.

Во-вторых, глядя на данные, можно сказать, что множество людей, у которых одно время не было предпочтений, начали поддерживать действующего премьер-министра. Ратас во время объявления чрезвычайного положения был в центре общественного внимания и смог привлечь на свою сторону тех, кто одно время, очевидно, немного отдалился от власти. Такую тенденцию подтверждает и то, что показатель поддержки Каи Каллас за месяц остался более-менее таким же, а количество ответивших без предпочтений скорее уменьшилось.

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