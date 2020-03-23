ГРАФИК | Из-за чрезвычайного положения поддержка Ратаса снова выросла. На его сторону вернулись неэстонцы

С ноября по январь Юри Ратас как премьер-министр наслаждался большой поддержкой среди людей. Заказанный Eesti Päevaleht и проводимый Turu-uuringute AS-i опрос, где исследуют мнение граждан избирательного возраста относительно наиболее подходящего премьер-министра, показывал ему 36-37% поддержки. Председатель оппозиционной Партии реформ Кая Каллас отставала от премьер-министра на 10%.

В феврале в поддержке Ратаса произошел резкий перелом. Результаты ежемесячного опроса показали, что поддержка премьер-министра среди избирателей других национальностей просто растаяла, что показало особенно ярко угасание его рейтинга в Ида-Вирумаа. Общая поддержка Ратаса из-за этого упала до 30%.

Но свежий, проведенный в начале марта опрос показывает, что Ратаса снова считают лучшим премьер-министром 36% ответивших. Быстрому подъему есть очевидное объяснение: во время последнего опроса объявили чрезвычайное положение, и в неожиданных кризисах доверие к находящимся у власти обычно увеличивается.

