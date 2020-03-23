ГРАФИК | Из-за чрезвычайного положения поддержка Ратаса снова выросла. На его сторону вернулись неэстонцы

Факт, что поддержка Каи Каллас и председателей других представленных в Рийгикогу партий не изменилась, дает представление, откуда Ратасу прибавилось поддержки.
Два аспекта особенно выделяются. Во-первых, видно, что Ратас вернул на свою сторону исчезнувших в феврале жителей других национальностей.
Если в феврале Ратаса считали лучшим для Эстонии премьер-министром 36% людей других национальностей, то в марте — уже 50%, что является гораздо более знакомым председателю Центристской партии показателем. В Ида-Вирумаа поддержка Ратаса выросла с февральских 24% до 41%.
Во-вторых, глядя на данные, можно сказать, что множество людей, у которых одно время не было предпочтений, начали поддерживать действующего премьер-министра. Ратас во время объявления чрезвычайного положения был в центре общественного внимания и смог привлечь на свою сторону тех, кто одно время, очевидно, немного отдалился от власти. Такую тенденцию подтверждает и то, что показатель поддержки Каи Каллас за месяц остался более-менее таким же, а количество ответивших без предпочтений скорее уменьшилось.
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