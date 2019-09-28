ГРАФИК | Из кармана налогоплательщиков было взято свыше 30 миллионов евро на содержание Таллиннского телевидения

В четверг мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил, что планирует закрыть Таллиннское телевидение и перенаправить деньги на поднятие уровня образования и здравоохранения. В пятницу совет телеканала согласился с его предложением. С начала деятельности муниципального телеканала в 2011 году на его содержание было потрачено свыше 30 миллионов евро налогоплательщиков. Смотрите график.
"Содержание телеканала — затратно и не слишком действенно, так как привычки людей в плане получения информации изменились", — cказал мэр. Как отметил Кылварт, в результате реорганизации планируется с меньшим бюджетом охватить большую аудиторию. Бюджет ТТВ планируется сократить примерно на 50%.
”Освободившиеся средства будут направлены в сферы образования и социального обеспечения”, — сказал Михаил Кылварт.
После пятничного решения совета TTV о прекращение эфирного вещания, число работников организации сократится примерно наполовину. Сейчас на Таллиннском телевидении работают 30 человек.
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