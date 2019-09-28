ГРАФИК | Из кармана налогоплательщиков было взято свыше 30 миллионов евро на содержание Таллиннского телевидения

"Содержание телеканала — затратно и не слишком действенно, так как привычки людей в плане получения информации изменились", — cказал мэр. Как отметил Кылварт, в результате реорганизации планируется с меньшим бюджетом охватить большую аудиторию. Бюджет ТТВ планируется сократить примерно на 50%.

”Освободившиеся средства будут направлены в сферы образования и социального обеспечения”, — сказал Михаил Кылварт.

После пятничного решения совета TTV о прекращение эфирного вещания, число работников организации сократится примерно наполовину. Сейчас на Таллиннском телевидении работают 30 человек.