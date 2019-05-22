ГРАФИК | Исследование: рост поддержки Партии реформ затормозился

Самые свежие сводные результаты обобщают проведенные с 22 апреля по 20 мая опросы, в рамках которых опросили мнение 4018 граждан Эстонии избирательного возраста. Партию реформ поддерживают 32,4% из них, таким образом, она с большим перевесом остается самой популярной партией.

Поддержка занимающей второе место Центристской партии составляет 19,7% и занимающей третье место Эстонской консервативной народной партии — 18%. На четвертом месте Социал-демократическая партия (10,4%), на пятом — "Отечество" (8,3%) и на шестом — "Ээсти 200" (5,9%).