ГРАФИК | Исследование: рост поддержки Партии реформ затормозился

Если в начале мая Партию реформ еще поддерживали 34,2%, то на основании последних рейтингов поддержка составляет 32,4%.
Самые свежие сводные результаты обобщают проведенные с 22 апреля по 20 мая опросы, в рамках которых опросили мнение 4018 граждан Эстонии избирательного возраста. Партию реформ поддерживают 32,4% из них, таким образом, она с большим перевесом остается самой популярной партией.
Поддержка занимающей второе место Центристской партии составляет 19,7% и занимающей третье место Эстонской консервативной народной партии — 18%. На четвертом месте Социал-демократическая партия (10,4%), на пятом — "Отечество" (8,3%) и на шестом — "Ээсти 200" (5,9%).
Если Партия реформ продолжает уверенно лидировать и разница с занимающей второе место Центристской партией составляет 12,7%, то преимущество Центристской партии перед занимающей третье место EKRE составляет 1,7%. Коалиционные партии поддерживают в общей сложности 46% и оппозиционные партии — 42,8% ответивших. В то же время преимущество СДП перед "Отечеством" составляет 2,1%, что является наибольшей разницей начиная с начала года. Непарламентские партии поддерживают в общей сложности 11,2% ответивших.