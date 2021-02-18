ГРАФИК | Где заражаются коронавирусом жители Эстонии?
Представленный ниже график отражает статистику Департамента здоровья касательно того, где на прошлой неделе у жителей Эстонии происходило заражение коронавирусом.
Представленный ниже график отражает статистику Департамента здоровья касательно того, где на прошлой неделе у жителей Эстонии происходило заражение коронавирусом.
По данным Департамента здоровья, на минувшей неделе самая большая доля заразившихся COVID-19 подхватила инфекцию в семейном кругу (нижний красный сектор).
Чуть больше процент тех больных, место заражения которых осталось неизвестным (зеленый сектор справа).
Желтый сектор слева показывает число заразившихся на работе. Далее вверх идут: учебные заведения, больницы и дома по уходу, прочие места (в кругу друзей, при занятиях спортом, на мероприятиях и т.д), за рубежом, в Силах обороны и самая маленькая доля - в детских учреждениях.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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