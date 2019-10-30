30.10.2019, 11:01

ГРАФИК: Философия 90-х позади. Жители Эстонии все больше ценят нематериальные вещи

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Туули Йыэсаар
EST
ГРАФИК: Философия 90-х позади. Жители Эстонии все больше ценят нематериальные вещи
XXVII laulupidu „Minu arm” tõi viimasel päeval Tallinna lauluväljakule pea 100 000 inimest. Laulu- ja tantsupeol saavadki alati kokku väga erineva maailmanägemisega inimesed.Foto: Andres Putting

В Эстонии медленно, но верно растет количество людей, которые не хотят напрягаться во имя денег и успеха и все больше ценят человеческие отношения и окружающую среду, пишет Eesti Päevaleht со ссылкой на свежее исследования Центра мониторинга развития.

Подобное положение дел неизбежно ведет к конфликтам с теми, кто придерживается иных ценностей. В общей сложности это может привести к росту радикализма.

Исследование анализирует изменение ценностных оценок жителей страны в период 1999/2004-2018 гг с целью оценить тенденции будущего и возможные пути развития общества. За основы были взяты данные европейского социального исследования.

Выяснилось, что жителей Эстонии можно разделить на шесть групп:

1. Люди, ценящие деньги и признание (пятая часть выборки). Считают важным материальное благополучие и признание. Придерживается традиционных взглядов, с опасной относятся к миграции и меньшинствам. Ценят нормы, не доверяют окружающим.

2. Творческие ново-общественники (пятая часть выборки). Наслаждаются жизнью и ценят отношения между людьми. Заботятся об окружающей среде. Толерантно относятся к ”другим”. Не очень обращают внимание на политику.

3. Люди, ратующие за равенство и безопасность (19%). Считают, что все должны быть равны и находиться в безопасности. Безразлично относятся к успеху и признанию. Настроены положительно и доверяют другим людям.

4. Амбициозные любители жизни (15%). Считают важным соперничество, успех и благосостояние. Хотят быть независимыми и наслаждаться жизнью. Критически относятся к происходящему в обществе.

5. Безразличные негативисты (13%). Не могут или не хотят оценить свою систему ценностей. Настроены в отношении общества крайне критично. Отрицательно относятся к сексуальным меньшинствам и миграции.

6. Люди, находящиеся в ожидании успеха (12%). Чувствуют себя недостаточно защищено, считают, что о них недостаточно заботятся. Нуждаются в успехе и признании, но не в состоянии достичь этого. Критичны к обществу, не доверяет чужим.

Анализ показал, что с течением времени деньги и успех как основная ценность стали котироваться все меньше. Все больше народа ставит в качестве приоритета нематериальные ценности (около 40% общества против 50% пятнадцать лет назад).

По оценке одного из авторов исследования Марью Лауристин, скорее всего, это связано с ростом финансового благополучия и со сменой поколений.

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