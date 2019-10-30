ГРАФИК: Философия 90-х позади. Жители Эстонии все больше ценят нематериальные вещи

Подобное положение дел неизбежно ведет к конфликтам с теми, кто придерживается иных ценностей. В общей сложности это может привести к росту радикализма.

Исследование анализирует изменение ценностных оценок жителей страны в период 1999/2004-2018 гг с целью оценить тенденции будущего и возможные пути развития общества. За основы были взяты данные европейского социального исследования.

Выяснилось, что жителей Эстонии можно разделить на шесть групп:

1. Люди, ценящие деньги и признание (пятая часть выборки). Считают важным материальное благополучие и признание. Придерживается традиционных взглядов, с опасной относятся к миграции и меньшинствам. Ценят нормы, не доверяют окружающим.

2. Творческие ново-общественники (пятая часть выборки). Наслаждаются жизнью и ценят отношения между людьми. Заботятся об окружающей среде. Толерантно относятся к ”другим”. Не очень обращают внимание на политику.

3. Люди, ратующие за равенство и безопасность (19%). Считают, что все должны быть равны и находиться в безопасности. Безразлично относятся к успеху и признанию. Настроены положительно и доверяют другим людям.

4. Амбициозные любители жизни (15%). Считают важным соперничество, успех и благосостояние. Хотят быть независимыми и наслаждаться жизнью. Критически относятся к происходящему в обществе.

5. Безразличные негативисты (13%). Не могут или не хотят оценить свою систему ценностей. Настроены в отношении общества крайне критично. Отрицательно относятся к сексуальным меньшинствам и миграции.