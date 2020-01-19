ГРАФИК | Эстония занимает третье место в Европе, которым нельзя гордиться

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Tallinna vangla Foto: Rauno Volmar

Статистическое агентство Европейского союза сообщает, что в среднем по сообществу число заключенных на 100 000 населения составляло в 2017 году 116 человек, что является самым низким показателем с 2000 года.