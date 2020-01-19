19.01.2020, 21:26
ГРАФИК | Эстония занимает третье место в Европе, которым нельзя гордиться
Статистическое агентство Европейского союза сообщает, что в среднем по сообществу число заключенных на 100 000 населения составляло в 2017 году 116 человек, что является самым низким показателем с 2000 года.
Друг убитой студентки рассказал, что скрывали Соколов и Ещенко
Студент обесчестил сотню жертв с помощью наркотика
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
В Виллози больше часа тушили полыхающую дачу