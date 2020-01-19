19.01.2020, 21:26

ГРАФИК | Эстония занимает третье место в Европе, которым нельзя гордиться


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Tallinna vangla
Tallinna vanglaFoto: Rauno Volmar

Статистическое агентство Европейского союза сообщает, что в среднем по сообществу число заключенных на 100 000 населения составляло в 2017 году 116 человек, что является самым низким показателем с 2000 года.

Наивысший показатель у Литвы (232 заключенных на 100 000 населения), далее идут Чехия (209), Эстония (207), Польша (196) и Латвия (193).

Меньше всего отбывающих наказание за решеткой в Дании (52), Швеции (57) и Финляндии (56).

Средний процент женщин среди заключенных в странах ЕС — 5%.

ec.europa.eu
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