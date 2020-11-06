ГРАФИК | Если жители Эстонии не изменят свое поведение, к Рождеству в больницах с коронавирусом будет лежать 500 человек

Согласно составленным Кристой Фишер и Марио Кадастиком прогнозам, ситуация с коронавиурсом в Эстонии в скором времени будет хуже, чем весной.

”Рост довольно сильный. Замедлится ли он? Можем только надеяться, но рассчитываем на то, что в ближайшую неделю-две он продолжится в этом же темпе”, — сказала Фишер. Она отметила, что если жители Эстонии не изменят своего поведения, то реальность будет такой, какой представлена на следующем ниже графике.

Иными словами: если мы ничего не изменим, то к Рождеству количество нуждающихся в больничном лечении пациентов из-за коронавируса вырастет до 400-500. ”Это зависит только от того, как быстро мы сможем сейчас остановить распространение вируса”, — отметила Фишер.

Вирусолог Андрес Меритс добавил, что нынешние показатели отражают заболеваемость, которая была неделю назад, и что сейчас цифры еще выше. По его подсчетам, на настоящий момент в Эстонии тысячи людей являются бессимптомными носителям.

В том числе поэтому, по словам ученого, ношение масок следует сделать обязательным в общественном транспорте и помещениях, особенно в Харьюмаа и Таллинне. ”Чем раньше мы начнем носит маски, тем лучше”, — сказал он. В пользу ношения масок говорит и тот факт, что количество дозы вируса, полученного организмом, влияет на само течение болезни.

О том, что если бы 80% населения носило бы маски, то это было бы так же эффективно, как полное закрытие границ, Фишер говорила еще в августе. Сейчас она советует наряду с масштабным ношением масок всем, у кого есть такая возможность, работать дома, чтобы те, у которого такой возможности не, могли продолжать ходить на работу.

Ситуация сейчас, по словам Меритса, критична. В качестве мер борьбы с вирусом он называет соблюдение дистанции, ношение масок и эффективное тестирование. Сейчас, по его словам, крайне важно, чтобы люди не собирались в одном помещении. ”Здесь нечего спорить. Люди должны отказать от совместных собраний с друзьями. Когда люди поют и танцуют, риск возрастает. Когда разговаривают — меньше, но все равно есть”.