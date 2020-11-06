06.11.2020, 10:00

ГРАФИК | Если жители Эстонии не изменят свое поведение, к Рождеству в больницах с коронавирусом будет лежать 500 человек

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Анна Теэле Орав
EST 9
ГРАФИК | Если жители Эстонии не изменят свое поведение, к Рождеству в больницах с коронавирусом будет лежать 500 человек
Andres Putting

Даже если рост заболеваемости удастся немного притормозить, каждую неделю будет прибавлять по несколько тысяч новых заболевших, пишет Eesti Päevaleht со ссылкой на свежий прогноз ученых.

Согласно составленным Кристой Фишер и Марио Кадастиком прогнозам, ситуация с коронавиурсом в Эстонии в скором времени будет хуже, чем весной.

”Рост довольно сильный. Замедлится ли он? Можем только надеяться, но рассчитываем на то, что в ближайшую неделю-две он продолжится в этом же темпе”, — сказала Фишер. Она отметила, что если жители Эстонии не изменят своего поведения, то реальность будет такой, какой представлена на следующем ниже графике.

Иными словами: если мы ничего не изменим, то к Рождеству количество нуждающихся в больничном лечении пациентов из-за коронавируса вырастет до 400-500. ”Это зависит только от того, как быстро мы сможем сейчас остановить распространение вируса”, — отметила Фишер.

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Вирусолог Андрес Меритс добавил, что нынешние показатели отражают заболеваемость, которая была неделю назад, и что сейчас цифры еще выше. По его подсчетам, на настоящий момент в Эстонии тысячи людей являются бессимптомными носителям.

В том числе поэтому, по словам ученого, ношение масок следует сделать обязательным в общественном транспорте и помещениях, особенно в Харьюмаа и Таллинне. ”Чем раньше мы начнем носит маски, тем лучше”, — сказал он. В пользу ношения масок говорит и тот факт, что количество дозы вируса, полученного организмом, влияет на само течение болезни.

О том, что если бы 80% населения носило бы маски, то это было бы так же эффективно, как полное закрытие границ, Фишер говорила еще в августе. Сейчас она советует наряду с масштабным ношением масок всем, у кого есть такая возможность, работать дома, чтобы те, у которого такой возможности не, могли продолжать ходить на работу.

Ситуация сейчас, по словам Меритса, критична. В качестве мер борьбы с вирусом он называет соблюдение дистанции, ношение масок и эффективное тестирование. Сейчас, по его словам, крайне важно, чтобы люди не собирались в одном помещении. ”Здесь нечего спорить. Люди должны отказать от совместных собраний с друзьями. Когда люди поют и танцуют, риск возрастает. Когда разговаривают — меньше, но все равно есть”.

Что касается вакцины, то до Эстонии она может дойти весной или летом, отдельные дозы — раньше.

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