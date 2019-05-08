ГРАФИК | EKRE получает от государства каждый месяц по 83 000 евро, а "Ээсти 200" в десять раз меньше

Так как денежная поддержка партиям со стороны государства напрямую связана с мандатами в Рийгикогу, то больше всего выиграли партии, которые увеличили число мандатов по сравнению с 2015 годом, или хотя бы сохранили на том же уровне.

Больше всего стоит радоваться EKRE, чья финансовая поддержка от государства выросла на 166%! Теперь EKRE получает 83 289 евро каждый месяц. Партия реформ тоже в выигрыше — дополнительные мандаты увеличили их финансовую поддержку почти на 11%.

А вот выплачиваемая соцдемам сумма сократилась втрое. Центристы и Isamaa потеряли от суммы 5,5% и 16% соответсвенно. Хуже всего пришлось Свободной партии, которая после выборов вообще лишилась поддержки от государства.

Зато "Ээсти 200", хоть и не прошла в Рийгикогу, но заработала 4,4% голосов, преодолев барьер в 2%, и поэтому теперь получает государственные деньги — чуть больше 8300 евро в месяц.