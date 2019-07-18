ГРАФИК | Доля детей с избыточным весом в Эстонии постоянно растет
Институт развития здоровья (Tervise Arengu instituut — TAI) собирает данные о том, насколько здоровый образ жизни ведут молодые люди, и анализирует сквозь эту призму их вес. Можно сделать вывод, что доля людей с избыточным весом в Эстонии, как и в других благополучных странах, стремительно растет.
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