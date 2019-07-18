18.07.2019, 20:51

ГРАФИК | Доля детей с избыточным весом в Эстонии постоянно растет


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ГРАФИК | Доля детей с избыточным весом в Эстонии постоянно растет
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Институт развития здоровья (Tervise Arengu instituut — TAI) собирает данные о том, насколько здоровый образ жизни ведут молодые люди, и анализирует сквозь эту призму их вес. Можно сделать вывод, что доля людей с избыточным весом в Эстонии, как и в других благополучных странах, стремительно растет.

Если сравнить данные прошлого года со статистикой десятилетней давности, то выясняется, что сейчас с избыточным весом больше молодых люди из малообеспеченной среды — в их среде таких 21%. Среди материально благополучной молодежи лишним весом страдает 14%.

Среди мальчиков каждый пятый — с избыточным весом.

Вместе с тем растет и число молодых людей, имеющих недостаточный вес. Таковых сейчас 3%, причем нет заметной разницы между представителями материально обеспеченной и необеспеченной молодежи.

На двух верхних диаграммах — сравнение показателей (избыточный вес, недостаточный вес, нормальный вес) среди девочек и мальчиков.

На двух нижних графиках — процент детей с избыточным весом по регионам.

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