ГРАФИК | Доля детей с избыточным весом в Эстонии постоянно растет

Если сравнить данные прошлого года со статистикой десятилетней давности, то выясняется, что сейчас с избыточным весом больше молодых люди из малообеспеченной среды — в их среде таких 21%. Среди материально благополучной молодежи лишним весом страдает 14%.

Среди мальчиков каждый пятый — с избыточным весом.

Вместе с тем растет и число молодых людей, имеющих недостаточный вес. Таковых сейчас 3%, причем нет заметной разницы между представителями материально обеспеченной и необеспеченной молодежи.

На двух верхних диаграммах — сравнение показателей (избыточный вес, недостаточный вес, нормальный вес) среди девочек и мальчиков.

На двух нижних графиках — процент детей с избыточным весом по регионам.