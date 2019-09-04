ГРАФИК | Департамент статистики: мы живем все дольше, но проживаемые в здоровом состоянии годы сокращаются

В здоровом состоянии мужчины проживают 52,8 года и женщины — 55,6 лет. Ещё год назад расчёты показывали, что показатель оставшихся лет здоровой жизни был для мужчин почти на два года больше и для женщин — более чем на три года больше.

До сих пор можно было в основном говорить, что показатели ожидаемой продолжительности жизни населения Эстонии и проживаемые в здоровом состоянии годы демонстрируют тенденцию роста. Однако на основании последних данных можно утверждать, что жить мы стали дольше, но при более плохом состоянии здоровья. Женщины предположительно проживут в среднем на восемь с половиной лет дольше, чем мужчины. Еще десять лет назад продолжительность жизни для мужчин прогнозировалась короче на четыре года и для женщин — на два года.



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По словам ведущего аналитика отдела демографической и социальной статистики Департамента статистики Алис Таммур, рост ожидаемой продолжительности жизни, вероятно, продолжится и в последующие годы. ”В будущем будем жить до глубокой старости и всё дольше наряду с женщинами будут жить мужчины. В прошлом году ожидаемая продолжительность жизни быстрее всего росла у мужчин, представляющих другие национальности, имеющих высшее образование и проживающих в городах, а также у представляющих другие национальности женщин”.