04.09.2019, 21:40

ГРАФИК | Департамент статистики: мы живем все дольше, но проживаемые в здоровом состоянии годы сокращаются


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KäedFoto: Argo Ingver

По данным Департамента статистики, в 2018 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила у мужчин 73,9 года и у женщин — 82,4 года. У представителей обоих полов этот показатель увеличился, у мужчин немного больше.

В здоровом состоянии мужчины проживают 52,8 года и женщины — 55,6 лет. Ещё год назад расчёты показывали, что показатель оставшихся лет здоровой жизни был для мужчин почти на два года больше и для женщин — более чем на три года больше.

До сих пор можно было в основном говорить, что показатели ожидаемой продолжительности жизни населения Эстонии и проживаемые в здоровом состоянии годы демонстрируют тенденцию роста. Однако на основании последних данных можно утверждать, что жить мы стали дольше, но при более плохом состоянии здоровья. Женщины предположительно проживут в среднем на восемь с половиной лет дольше, чем мужчины. Еще десять лет назад продолжительность жизни для мужчин прогнозировалась короче на четыре года и для женщин — на два года.

График: Департамент статистики


По словам ведущего аналитика отдела демографической и социальной статистики Департамента статистики Алис Таммур, рост ожидаемой продолжительности жизни, вероятно, продолжится и в последующие годы. ”В будущем будем жить до глубокой старости и всё дольше наряду с женщинами будут жить мужчины. В прошлом году ожидаемая продолжительность жизни быстрее всего росла у мужчин, представляющих другие национальности, имеющих высшее образование и проживающих в городах, а также у представляющих другие национальности женщин”.

Ожидаемая продолжительность жизни зависит от многих факторов. Важнейшими из них являются окружающая среда, доступность услуг здравоохранения, безопасность труда, уровень жизни и сознательное отношение к своему здоровью. Более короткая продолжительность жизни у мужчин обусловлена их большей склонностью к риску, а также физически тяжелой и вредной для здоровья работой. Среди мужчин также больше тех, кто имеет вредные для здоровья привычки — курение и употребление алкоголя.

Проживаемые в здоровом состоянии годы в прошлом году имели тенденцию к снижению — этот показатель достиг уровня 10-летней давности. При рассмотрении разных групп населения выяснилось, что мужчин и женщин, представляющих другие национальности, эта тенденция не затронула. У них ожидаемая продолжительность жизни выросла более всего, а количество проживаемых в здоровом состоянии лет — немного. Последний показатель больше всего снизился в сельских регионах и у мужчин и женщин эстонской национальности.

Быть уверенным в изменении сложившихся тенденций можно только тогда, если они продолжались несколько лет. В данном случае при расчёте показателя использовались результаты, полученные на основании выборочного исследования, поэтому следует учитывать возможные ошибки. В то же время это не объясняет всю полноту явления. Изменения в оценке здоровья жителей Эстонии в сторону ухудшения подтверждаются также другими опубликованными за 2018 год данными. Почти во всех возрастных группах, начиная с 20-летнего возраста, оценка населением собственного здоровья заметно снизилась. Кроме того, выросло также число тех, кто утверждает, что по причине больших очередей остался без врачебной помощи.

ТОП

По данным 2017 года, самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в Европе у женщин была в Испании (86,1) и самая низкая — в Северной Македонии (77,9). У мужчин этот показатель был наиболее высоким в Швейцарии (81,6) и самым низким — на Украине (68,3). На фоне среднего по Евросоюзу показатель у мужчин Эстонии ниже — их ожидаемая продолжительность жизни короче более чем на четыре года, у женщин — уступает примерно год среднему по ЕС.

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