ГРАФИК | Департамент статистики: мы живем все дольше, но проживаемые в здоровом состоянии годы сокращаются

Ожидаемая продолжительность жизни зависит от многих факторов. Важнейшими из них являются окружающая среда, доступность услуг здравоохранения, безопасность труда, уровень жизни и сознательное отношение к своему здоровью. Более короткая продолжительность жизни у мужчин обусловлена их большей склонностью к риску, а также физически тяжелой и вредной для здоровья работой. Среди мужчин также больше тех, кто имеет вредные для здоровья привычки — курение и употребление алкоголя.
Проживаемые в здоровом состоянии годы в прошлом году имели тенденцию к снижению — этот показатель достиг уровня 10-летней давности. При рассмотрении разных групп населения выяснилось, что мужчин и женщин, представляющих другие национальности, эта тенденция не затронула. У них ожидаемая продолжительность жизни выросла более всего, а количество проживаемых в здоровом состоянии лет — немного. Последний показатель больше всего снизился в сельских регионах и у мужчин и женщин эстонской национальности.
Быть уверенным в изменении сложившихся тенденций можно только тогда, если они продолжались несколько лет. В данном случае при расчёте показателя использовались результаты, полученные на основании выборочного исследования, поэтому следует учитывать возможные ошибки. В то же время это не объясняет всю полноту явления. Изменения в оценке здоровья жителей Эстонии в сторону ухудшения подтверждаются также другими опубликованными за 2018 год данными. Почти во всех возрастных группах, начиная с 20-летнего возраста, оценка населением собственного здоровья заметно снизилась. Кроме того, выросло также число тех, кто утверждает, что по причине больших очередей остался без врачебной помощи.
По данным 2017 года, самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в Европе у женщин была в Испании (86,1) и самая низкая — в Северной Македонии (77,9). У мужчин этот показатель был наиболее высоким в Швейцарии (81,6) и самым низким — на Украине (68,3). На фоне среднего по Евросоюзу показатель у мужчин Эстонии ниже — их ожидаемая продолжительность жизни короче более чем на четыре года, у женщин — уступает примерно год среднему по ЕС.
Мать и дочь из Петербурга лишились рук и ног при посадке на поезд
Катафалк с покойником сгорел в Нижнем Новгороде
«Ъ»: Акимов поручил проработать вопрос внедрения eSIM
Фраза, после которой ГАИшники вас отпустят