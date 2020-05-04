ГРАФИК | Число госпитализированных с коронавирусом снова поползло вверх

В течение нескольких недель снижалось число инфицированных коронавирусом, которым требовалось стационарное лечение. Однако в последнее время оно вновь стало расти. Департамент здоровья считает, что из небольших изменений не стоит делать многозначительных выводов.
Статистика Департамента здоровья показывает, что пик был 13 апреля, когда в больницах находилось 157 человек. Затем это количество снижалось до 1 мая (72), но затем ежедневно число находящихся в лечебных учреждениях пациентов с коронавирусом ежедневно увеличивалось, по состоянию на 4 мая их 77.
По словам начальника отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартина Кадая, у каждого инфекционного заболевания есть свое естественное колебание числа заболевших.
"Как правило, заразившимся не требуется немедленно больничное лечение, в среднем в течение семи дней", - пояснил медик.
"В случае госпитализации с COVID-19 мы не можем из небольших изменений делать существенные выводы. Скорее нужно ориентироваться на тренд за более длительный период", - сказал Кадай.
"На статистику госпитализированных сильно повлияли вспышки в домах по уходу, в некоторых случаях госпитализация была предупредительной мерой", - отметил чиновник.
Так, госпитализация жильцов из пярнуского дома по уходу Таммисте увеличило число пациентов в Пярнуской больнице. В других больницах заметна тенденция на сокращение числа больных.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Ученые вскрыли тела жертв коронавируса и шокировали заявлением
Кокорин с Мамаевым снова пойдут под суд
Заслуженная артистка РФ избила дочь за то, что та мешала выпивать
Ученые выявили пять типов кожных проявлений COVID-19