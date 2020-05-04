ГРАФИК | Число госпитализированных с коронавирусом снова поползло вверх

Статистика Департамента здоровья показывает, что пик был 13 апреля, когда в больницах находилось 157 человек. Затем это количество снижалось до 1 мая (72), но затем ежедневно число находящихся в лечебных учреждениях пациентов с коронавирусом ежедневно увеличивалось, по состоянию на 4 мая их 77.

По словам начальника отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартина Кадая, у каждого инфекционного заболевания есть свое естественное колебание числа заболевших.

"Как правило, заразившимся не требуется немедленно больничное лечение, в среднем в течение семи дней", - пояснил медик.

"В случае госпитализации с COVID-19 мы не можем из небольших изменений делать существенные выводы. Скорее нужно ориентироваться на тренд за более длительный период", - сказал Кадай.

"На статистику госпитализированных сильно повлияли вспышки в домах по уходу, в некоторых случаях госпитализация была предупредительной мерой", - отметил чиновник.

Так, госпитализация жильцов из пярнуского дома по уходу Таммисте увеличило число пациентов в Пярнуской больнице. В других больницах заметна тенденция на сокращение числа больных.

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!