ГРАФИК | Большинство избирателей считают референдум о понятии брака неважным — в отличии от жителей Ида-Вирумаа

В середине пандемии правительственная коалиция все больше времени тратит на вопрос проведения референдума об определении понятия брака. Точная дата и формулировка вопроса референдума пока еще обсуждаются, но референдум хотят провести весной.

Газета Eesti Päevaleht решила с помощью Turu-uuringute AS опросить эстоноземельцев с правом голоса (18 лет и старше) на тему того, считают ли они референдум об раке важным вопросом для государства и как бы они проголосовали на таком референдуме.

37% избирателей ответили, что проведение референдума совсем неважно. Если прибавить к ним тех, кто ответил, что проведение референдума скорее неважно, то не поддерживают референдум целых 58% граждан Эстонии.

Референдум очень важным или скорее важным считают лишь 37% избирателей.

Стоит отметить то, что крайне мало людей не имеют точки зрения по вопросу — всего 5%. Также есть существенные различия по возрастному и национальному признаку.

Если обычно такие референдумы поддерживают в своем большинстве люди в возрасте, а не молодежь, то тут наоборот: больше всего референдум считают важным избиратели в возрасте 18–24 лет (47%), а вот среди людей старше 75 лет 72% назвали референдум неважным.

Среди эстонцев более 60% считают референдум совсем или скорее неважным, а вот среди неэстонцев все наоборот — референдум считают очень или скорее важным 54% избирателей, при этом очень важным его считают почти 40%. Самая большая доля поддержки референдума — в Ида-Вирумаа (58%).

Перейдем к вопросу о того, как бы опрошенные проголосовали на референдуме. Из всех избирателей 46% ответили бы, что брак — это союз между женщиной и мужчиной. 27% проголосовали бы против этого, а вовсе отказались бы участвовать в голосовании целый 21%, то есть пятая часть всех избирателей. Лишь 6% еще не могут сказать, как бы они поступили.

Очень большая разница в ответах среди эстонцев и неэстонцев. Целых 70% неэстонцев проголосовали бы на референдуме за брак как союз между женщиной и мужчиной. Среди эстонцев мнения более равномерны: 41% проголосовал бы за это определение, а 30% — против, а целых 23% не приняли бы участие в голосовании.