ГРАФИК | Бескультурье пития: все больше людей заканчивают гулянку в вытрезвителе

Если в 2015 году доставок на вытрезвление за год было в общей сложности 9200, то в позапрошлом году — 14 285 и в прошлом — уже 14 976. За первые шесть месяцев текущего года пьяниц отвозили вытрезвляться 7083 раза. Если показатель будет расти в том же темпе, за год таких случаев будет в общей сложности более 14 000.

Что касается связанной с употреблением алкоголя статистики, то признаки улучшения в прошлом году были в части пьяных водителей. Полиция отстранила пьяных водителей от вождения 10 149 раз, годом ранее таких случаев было 10 545. Все-таки кажется, что это было временное снижение, в текущем году статистика печальнее. За шесть месяцев случаев вождения в пьяном виде было 5485. Простое математическое действие показывает, что если ситуация не улучшится, то за год таких случаев будет около 11 000.

Eesti Päevaleht вчера писала, что в прошлом году эстоноземельцы пили на 3,2 процента больше алкоголя, чем годом ранее. Знаковую роль здесь сыграл тот факт, что 1 июля 2019 года по решению правительства снизился алкогольный акциз. Благодаря этому и повышению зарплаты теперь за среднюю месячную нетто-зарплату можно было купить на 54 литра пива или 11 литров водки больше, чем годом ранее.