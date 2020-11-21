ГРАФИК | 70% неэстонцев согласны, что брак — союз мужчины и женщины. Среди эстонцев — только 41%

Опрашивали эстоноземельцев с правом голоса (старше 18 лет, с эстонским паспортом).

Вопрос: если бы на референдуме голосовали за понятие брака как союза между мужчиной и женщиной, как бы вы проголосовали? Среди всех респондентов 46% избирателей проголосовали за брак как союз между мужчиной и женщиной. Против — 27%.

Если делить по национальности, то 70% неэстонцев, проживающих в Эстонии, проголосовали бы ЗА. Эстонцев — вдвое меньше, только 41% поддерживает голосование и ответили бы ЗА.

В целом люди с высшим образованием не согласны с понятием "брак — это союз между мужчиной и женщиной". 41% против, 34% за.

Полностью с результатами опроса можете ознакомиться здесь.