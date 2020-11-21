ГРАФИК | 70% неэстонцев согласны, что брак — союз мужчины и женщины. Среди эстонцев — только 41%(88)
По заказу газеты Eesti Päevaleht был проведен опрос эстоноземельцев — как они бы проголосовали на референдуме о понятии брака. Смотрите график!
По заказу газеты Eesti Päevaleht был проведен опрос эстоноземельцев — как они бы проголосовали на референдуме о понятии брака. Смотрите график!
Опрашивали эстоноземельцев с правом голоса (старше 18 лет, с эстонским паспортом).
Вопрос: если бы на референдуме голосовали за понятие брака как союза между мужчиной и женщиной, как бы вы проголосовали? Среди всех респондентов 46% избирателей проголосовали за брак как союз между мужчиной и женщиной. Против — 27%.
Если делить по национальности, то 70% неэстонцев, проживающих в Эстонии, проголосовали бы ЗА. Эстонцев — вдвое меньше, только 41% поддерживает голосование и ответили бы ЗА.
В целом люди с высшим образованием не согласны с понятием "брак — это союз между мужчиной и женщиной". 41% против, 34% за.
Полностью с результатами опроса можете ознакомиться здесь.
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