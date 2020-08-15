Говорят документы: Госконтроль нашел в руководимом Хельме посольстве в Москве много ошибок
Во время капитального ремонта посольства за некоторые работы платилось больше, чем было предусмотрено в бюджете.
Во время капитального ремонта посольства за некоторые работы платилось больше, чем было предусмотрено в бюджете.
Министр внутренних дел и бывший посол в России Март Хельме мог бы очень легко и безболезненно отделаться от годами сопровождающих его подозрений в неправильном использовании государственных средств в то время, когда он работал в Министерстве иностранных дел, а фирма Tallinna Restauraator ремонтировала как московское посольство, так и его личную мызу.
Для этого он должен был бы обнародовать документы, которые опровергли бы подозрения. Но Хельме этого не сделал, хотя соответствующие бумаги должны у него быть.
Министр пояснил в прошлом номере еженедельника Eesti Ekspress, что у него возникали с Tallinna Restauraator разногласия, но он их уладил. "Эти бумаги у меня, конечно, есть", - сказал он.
Хельме добавил, что ни в одном аудите, касающемся московских финансовых дел, в его адрес не было сделано упреков. "Эти аудиты, очевидно, должны еще храниться в архивах", - отметил он.
Архив Госконтроля показывает, что это ведомство проводило аудит деятельности московского посольства весной 1996 года. "Бюджет посольства за 1995 год остался неутвержденным", - отметил тогда главный контролер Свен Потапов. "Имелись недостатки при оформлении документации на капитальный ремонт. Как правило, не составлялись бюджеты и акты приемки работ. В некоторых случаях из представленных документов не явствует, чего покупали, какие работы произведены и кто принимал работы или товар. [--] В посольстве не установлен порядок служебных командировок".
В посольстве не был определен ответственный за бухгалтерию, не были составлены и утверждены внутренние правила ведения бухучета. Отсутствуют данные, кто и сколько получил авансом, сколько и на что потратил. Из счетов за ремонт посольских автомобилей не явствует, какие машины ремонтировались и кто принимал работы. Из счетов за рестораны не явствует, кого и по какому случаю кормили. И т.д.
Но ни один из недочетов не был настолько серьезным, чтобы закончиться отзывом посла. Министерство иностранных дел получило указание привести дела в порядок.
В 1998 году Госконтроль проверил также работавшее в России торговое представительство. Аудиторы нашли, что представительство успешно занимается развитием торговых связей. Обнаружились в основном мелкие недостатки.
В последний раз вопрос о финансовых делах в период пребывания Хельме в Москве (о тех, которые не касаются вышеупомянутых аудитов) встал на прошлой неделе, когда об этом в Eesti Ekspress написал бывший канцлер МИД Индрек Таранд. О том, что у Хельме там не всё было в порядке, вспомнили в разговоре с Delfi также стоявший тогда во главе правительства Март Лаар и министр иностранных дел Тоомас Хендрик Ильвес.
До тех пор, пока вопрос остаётся на уровне "слово против слова", будет действовать юридический принцип, что все сомнения толкуются в пользу подозреваемого, то есть Март Хельме - кристально чист.
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