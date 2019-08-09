Говорили на английском с русским акцентом. Неизвестные запугивали родных нидерландских летчиков из миссии НАТО в Балтии

Об этом в пятницу пишет нидерландское издание De Telegraaf. "В то время, как в 2017 году нидерландские пилоты F-16 охраняли небо над Эстонией, Латвией и Литвой, неизвестные носители английского языка с русским акцентом звонили их партнерам домой. Они задавали подробные вопросы о том, что делает их партнер в Прибалтике, что они думают об этом, и говорили, что будет лучше, если они остановятся и вернутся домой",- пишет газета.

Сколько человек подверглись телефонному запугиванию, неизвестно.

В интервью радио NOS Radio 1 Journal эксперт по вопросам обороны института в Клинендале (Clingendael, Нидерланды) Дик Зандэ констатировал, что "это хорошо известное явление, но об этом стало известно вперые". По его словам, телефонные звонки, "скорее всего, из России" и показывают, насколько уязвимы системы связи для российского шпионажа.