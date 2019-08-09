Говорили на английском с русским акцентом. Неизвестные запугивали родных нидерландских летчиков из миссии НАТО в Балтии
Близких и родных военнослужащих Нидерландов, которые в 2017 году несли службу в полицейской миссии НАТО, патрулируя воздушное пространство над странами Балтики, запугивали по телефону неизвестные, говорившие на английском языке с русским акцентом, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
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