Готовы сборники электронных заданий на русском и эстонском языках для основной школы

Электронные задания по математике, иностранным языкам, естественнонаучным и социальным предметам доступны всем учителям в Электронной Инфосистеме (EIS). Задания доступны как на эстонском, так и на русском языке.

В каждом э-сборнике так же имеется диагностический тест, который ищет пробелы в знаниях ученика и даёт словесную образную связь.

Э-сборники — это дополнительный инструмент для обучения, который даёт ученикам возможность закрепить или дополнить свои знания и экономит время учителя, так как система сама оценивает и сразу показывает результат.

Подробнее о том, что такое э-сборники и как их использовать можно прочитать здесь. А так же здесь можно посмотреть в каких темах уже имеются э-задания и диагностические тесты.