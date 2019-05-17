Готовы сборники электронных заданий на русском и эстонском языках для основной школы(1)
Innove при поддержке Министерства Образования и Науки выпустило сборники электронных заданий (или э-сборники) для основной школы для I, II и III звена.
Innove при поддержке Министерства Образования и Науки выпустило сборники электронных заданий (или э-сборники) для основной школы для I, II и III звена.
Электронные задания по математике, иностранным языкам, естественнонаучным и социальным предметам доступны всем учителям в Электронной Инфосистеме (EIS). Задания доступны как на эстонском, так и на русском языке.
В каждом э-сборнике так же имеется диагностический тест, который ищет пробелы в знаниях ученика и даёт словесную образную связь.
Э-сборники — это дополнительный инструмент для обучения, который даёт ученикам возможность закрепить или дополнить свои знания и экономит время учителя, так как система сама оценивает и сразу показывает результат.
Подробнее о том, что такое э-сборники и как их использовать можно прочитать здесь. А так же здесь можно посмотреть в каких темах уже имеются э-задания и диагностические тесты.
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