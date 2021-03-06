Готовность эстонской молодежи участвовать в оборонительной деятельности значительно выросла

По словам министра обороны Калле Лаанета, патриотизм жителей Эстонии находится на высоком уровне — 77% жителей считают, что Эстония должна оказать вооруженное сопротивление в случае нападения. ”Более половины жителей Эстонии готовы также сами защищать страну в случае нападения”, — сказал Лаанет.

Он добавил, что готовность среди подростков к участию в оборонительной деятельности выросла до 63%, тогда как год назад она составляла всего 54%. ”При этом примечательно, что в учебных программах школ, дающих среднее образование, учение о государственной обороне считает необходимым 81% населения. Эти цифры подтверждают, что с учебной программой по государственной обороне следует усиленно двигаться вперед”, — сказал Лаанет.

По оценке жителей Эстонии, нашу безопасность по-прежнему гарантируют принадлежностью к НАТО, патриотизм населения и развитие независимой обороноспособности Эстонии.

”Роль НАТО в обеспечении безопасности Эстонии последовательно считается существенной — 52% считают, что при возникновении конфликта НАТО оказало бы прямую военную помощь и 45% полагают, что членство в НАТО уберегает от военного конфликта”, — сказал Лаанет.

Жители Эстонии высоко ценят вклад союзников в обеспечение безопасности в Эстонии и службу военнослужащих Сил обороны Эстонии в зарубежных миссиях с целью стабилизации безопасности.

Присутствие союзников в Эстонии поддерживают 75% респондентов, и свыше 65% полагают, что это увеличило безопасность Эстонии. ”Две третьи населения поддерживает участие Эстонии в военных операциях, поскольку в них наши солдаты получают необходимый боевой опыт, и это гарантирует поддержку Эстонии со стороны НАТО в случае возможной угрозы и защищает жителей кризисного региона”, — отметил Лаанет.

По словам министра обороны Лаанета, с годами выросла общественная поддержка участию женщин в государственной обороне. ”Уже третий год подряд почти 80% жителей одобряет возможность женщин при желании пройти срочную службу”, — отметил он.

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