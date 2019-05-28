Готовимся: в Таллинне появится четверо новых старейшин

Старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги руководит связями с общественностью Центристской партии. Ранее он руководил той же сферой в Пиритаской районной управе, был репортером в газете ”Валгамаа”. Получил степень магистра в области коммуникаций в Таллиннском университете.

Старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн окончил Эстонскую сельскохозяйственную академию по специальности мелиорация. Работал директором службы трамвайного движения АО Таллиннский городской транспорт. Во время его деятельности были запущены ретро-трамваи, трамваи с именами музыкантов, он также внес важный вклад в осуществление проекта продления трамвайной линии в аэропорт.

Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд — кандидат исторических наук, историк права, доцент Таллиннского университета. Прежде он исполнял обязанности ректора Академии внутренней безопасности, был ректором Эстонской морской академии. Является кавалером знака отличия Таллинна.

Старейшина Пирита Тынис Лийнат работал в Пиритаской районной управе и на различных постах под ведомством Таллиннского департамента окружающей среды. До сих пор работал советником по развитию в Пиритаской районной управе. Работал также в частном секторе.

Согласно положениям Таллиннских районов и правлений районов § 25 ч.1, правлением района руководит старейшина, которого назначает горсобрание по предложению мэра города, выслушав мнение районного совета. Соответствующие органы на собраниях поддержали кандидатуры старейшин.