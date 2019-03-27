Готовимся к диктанту: продолжаются занятия "Русский по субботам"

Ведет ”Русский по субботам” Наталия Чуйкина, лектор Гуманитарного института Таллиннского университета. Курсы бесплатные и открыты для всех желающих, предварительная регистрация не требуется. Все занятия состоятся в Auditorium maximum (A002) ТЛУ, адрес Нарвское шоссе, 29. Начало в 11 часов.

Кроме того, на официальном сайте проекта www.totaldict.ru продолжается бесплатный онлайн-курс по подготовке к акции. Занятия проходят по средам в 14:30 и доступны в записи. За прошлые годы к онлайн-курсам присоединилось более 115 тысяч человек.

В рамках подготовительных курсов повторяются правила, которые пригодятся при написании диктанта. Каждый участник может в прямом эфире задать уточняющие вопросы представителям Экспертного совета акции. Записи курса будут доступны на сайте проекта. После диктанта пройдут онлайн-разборы всех частей Тотального диктанта, которые станут хорошей альтернативой для тех, кто не сможет посетить разбор ошибок.

Предварительная регистрация на площадки Тотального диктанта начнется 3 апреля на сайте www.totaldict.ru.