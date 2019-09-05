Готова ли Эстония к выходу Великобритании из ЕС без договора?

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу дал членам правительства обзор подготовки Эстонии на случай, если Великобритания выйдет из Европейского союза без договора, сообщает коммуникационное бюро правительства.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, в связи с выходом Великобритании из ЕС по-прежнему остается много неясного. ”Решение Великобритании покинуть ЕС очень печально и достойно сожаления, в нем очень сложно усмотреть выигрышные моменты для какой-либо из сторон. Вместе с тем, мы все должны смириться с демократическим выбором британцев и быть готовыми к его последствиям”, — сказал Ратас и подчеркнул важность того, чтобы выход произошел в соответствии с договором. ”Великобритания есть и останется близким партнером, другом и союзником Эстонии как по ЕС, так и по НАТО. В этом вопросе во время моей недавней встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном в Лондоне не было ни малейших сомнений”, — сказал премьер-министр. Ратас подчеркнул, что для правительства важнее всего, чтобы права наших граждан и интересы нашего бизнеса были защищены.
”Позиция Эстонии и Европейского союза остается без изменений: договор между ЕС и Великобританией стал наилучшим компромиссом из возможных, и мы не желаем его менять. Правда, есть возможность внести изменения в декларацию о будущих отношениях, которая создаст рамки для будущего развития отношений между Евросоюзом и Британией”, — сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на кабинетном совещании. Он отметил, что для Эстонии важно поддерживать крепкие и долгосрочные контакты с Великобританией как с ближайшим союзником, партнером и другом.
По словам министра иностранных дел, выход Великобритании из ЕС не отвечает интересам Эстонии, однако нужно быть готовыми и к негативным сценариям. ”Вне зависимости от того, как будут развиваться внутриполитические события в Великобритании, Эстония — как и ЕС в целом — взяла курс на подготовку к ситуации, когда Великобритания покинет Евросоюз 31 октября без договора. К сожалению, люди, путешествующие и предприниматели не останутся незатронутыми изменениями, связанными с Брекситом, поэтому приоритетом правительства Эстонии с самого начала является защита прав граждан и интересов бизнеса”, — сказал министр иностранных дел и добавил, что до сих пор подготовка Эстонии шла по плану.
Хотя полностью избежать неразберихи, связанной с Брекситом без договора, не представляется возможным, переход можно смягчить, заявил Рейнсалу и добавил, что для этого всем связанным с Великобританией гражданам и предприятиям стоит как можно раньше ввести себя в курс предстоящих перемен и заняться подготовкой к ним.
Под руководством Европейской комиссии члены Европейского союза подготовились ко всем сценариям, в том числе к возможности выхода без договора. Ряд особых мер был принят на уровне Европейского союза в целом — для взаимного введения безвизового режима, для продолжения авиасообщения и шоссейных перевозок, для трансграничного действия социального страхования и продолжения обучения по программе Erasmus+. В Эстонии был изменен ряд необходимых законов для обеспечения прав граждан, в изменениях нуждается еще Закон о дорожном движении. Налогово-таможенный департамент подготовился к введению таможенного режима.
На кабинетном заседании правительства было решено сделать пункт ”О готовности Эстонии к выходу Великобритании из Европейского союза без вступления в силу договора о выходе” пунктом повестки дня заседания правительства и одобрить его в представленном варианте.
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Полный обновляемый в текущем режиме обзор связанных с Брекситом изменений для граждан и предприятий имеется на домашней странице Министерства иностранных дел — brexit.mfa.ee. Также предприниматели могут ознакомиться с подробными инструкциями на домашней странице Налогово-таможенного департамента и при необходимости записаться на персональную консультацию.
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