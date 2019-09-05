Готова ли Эстония к выходу Великобритании из ЕС без договора?

”Позиция Эстонии и Европейского союза остается без изменений: договор между ЕС и Великобританией стал наилучшим компромиссом из возможных, и мы не желаем его менять. Правда, есть возможность внести изменения в декларацию о будущих отношениях, которая создаст рамки для будущего развития отношений между Евросоюзом и Британией”, — сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на кабинетном совещании. Он отметил, что для Эстонии важно поддерживать крепкие и долгосрочные контакты с Великобританией как с ближайшим союзником, партнером и другом.

По словам министра иностранных дел, выход Великобритании из ЕС не отвечает интересам Эстонии, однако нужно быть готовыми и к негативным сценариям. ”Вне зависимости от того, как будут развиваться внутриполитические события в Великобритании, Эстония — как и ЕС в целом — взяла курс на подготовку к ситуации, когда Великобритания покинет Евросоюз 31 октября без договора. К сожалению, люди, путешествующие и предприниматели не останутся незатронутыми изменениями, связанными с Брекситом, поэтому приоритетом правительства Эстонии с самого начала является защита прав граждан и интересов бизнеса”, — сказал министр иностранных дел и добавил, что до сих пор подготовка Эстонии шла по плану.

Хотя полностью избежать неразберихи, связанной с Брекситом без договора, не представляется возможным, переход можно смягчить, заявил Рейнсалу и добавил, что для этого всем связанным с Великобританией гражданам и предприятиям стоит как можно раньше ввести себя в курс предстоящих перемен и заняться подготовкой к ним.

Под руководством Европейской комиссии члены Европейского союза подготовились ко всем сценариям, в том числе к возможности выхода без договора. Ряд особых мер был принят на уровне Европейского союза в целом — для взаимного введения безвизового режима, для продолжения авиасообщения и шоссейных перевозок, для трансграничного действия социального страхования и продолжения обучения по программе Erasmus+. В Эстонии был изменен ряд необходимых законов для обеспечения прав граждан, в изменениях нуждается еще Закон о дорожном движении. Налогово-таможенный департамент подготовился к введению таможенного режима.

На кабинетном заседании правительства было решено сделать пункт ”О готовности Эстонии к выходу Великобритании из Европейского союза без вступления в силу договора о выходе” пунктом повестки дня заседания правительства и одобрить его в представленном варианте.

Полный обновляемый в текущем режиме обзор связанных с Брекситом изменений для граждан и предприятий имеется на домашней странице Министерства иностранных дел — brexit.mfa.ee. Также предприниматели могут ознакомиться с подробными инструкциями на домашней странице Налогово-таможенного департамента и при необходимости записаться на персональную консультацию.